Pjevačica, glumica i model Grejs Džouns, briljirala je na modnoj reviji Tomija Hilfigera na Nedelji mode u Parizu.

Iako ima 71 godinu, to je nije spriječilo da zasjeni mnogo mlađe manekenke i bude glavni adut za privlačenje pažnje na novu kolekciju ove modne kuće koju je dizajnirala glumica Zendaja.

Grejs Džouns se pojavila na modnoj pisti u metalik jakni i zlatnom bodiju. Sve vrijeme je đuskala i vrckala pred oduševljenom publikom dok ju je u pozadini pratila njena pjesma "Pull up to the bumper".

Današnje pop dive Rijana i Lejdi Gaga priznale su da im je Džounsova velika inspiracija, a kada joj je Lejdi Gaga ponudila da sarađuju, Grejs ju je momentalno odbila uz objašnjenje da ne radi sa plagijatorima njenog rada.

Pogledajte performans Grejs Džouns na ovogodišnjo Nedelji mode u Parizu!