Tvrdi da ju je Halid pretukao jer joj je dužan 94.500 evra FOTO

Sonja Bašić (45), žena koja je prijavila Halida Muslimovića da ju je pretukao krajem jula u Banjaluci, tvrdi da su njih dvoje u vezi tri godine i da je dobila batine kad je tražila da joj vrati 94.500 evra.

Bašićeva je Kuriru priložila i pisani materijal, koji po njenim rečima dokazuje da mu je davala novac, kao i zajedničke fotografije, te one na kojima se vidi da ima modrice.

"S Halidom sam počela da se zabavljam u novembru 2015., kada je bio u Australiji na turneji. Pomogla sam mu da opstane jer je u teškoj finansijskoj situaciji, ima hipoteku. Pomagala sam mu oko tog kredita, ali i da mu se djeca školuju na fakultetu u Banjaluci i njegovih pjesama i spotova.

Imam dokaz za svaki dolar koji sam mu dala. Kad sam tražila da mi vrati pare, nastao je problem. Predlagala sam da se proceni vrijednost njegove kuće u Vogošći i da me nakon prodaje isplati. Međutim, Halid se plašio da to izvede jer njegova supruga Adelisa ne zna da smo mi u vezi, niti da mi je dužan", kaže Bašićeva i opisuje kako je pretučena.

"Prošle nedjelje sam bila u Banjaluci, gdje je on nastupao. Odvezao me je do taksi stanice. Tokom vožnje sam ga upitala kad će da mi da 22.000 maraka. Poludio je, okrenuo auto prema Banjaluci, vozio je 150 na sat. Molila sam ga da zaustavi jer neću da poginem, imam djecu. Onda me je je tri puta udario rukom preko usta, pa je zaustavio auto, izašao i došao do mojih vrata. Šakom me uhvatio za kosu, izvukao me i ja sam pala na zemlju. Udarila sam desnim kukom u kamen. Pitala sam ga: „Halide, zašto me udaraš?“ A on je onda počeo da me desnom rukom udara u vilicu - priča Bašićeva, koja je do detalja opisala navodni incident.

"Kad sam počela da padam na zemlju, uhvatio me i ugrizao za desnu ruku. To je bio jeziv bol. Govorio je da sam mu srce iščupala, da je uložio tri godine u mene... Onda je otvorio vrata, uhvatio me za glavu, ubacio u auto i krenuo za Banjaluku. Čitav put me tukao! Psovao mi je majku, djecu, džamiju. Kad smo došli ispred moje zgrade , uzela sam mobilni i pozvala sestru, rekla sam joj da mi da broj telefona policije. On je tada zgrabio telefon i pokušao da ga razbije, ali nije uspio. Izašao je iz auta, uhvatio me i bacio na beton. Izvadio je moju tašnu i bacio mi je na glavu, a onda je ušao u auto i pobjegao. Policiji sam rekla da na zgradi postoji video-nadzor i oni su na tragu da nabave snimak. Bila sam kod ljekara na pregledu, rekli su da mi je oštećena vilica, da imam povrede kuka od pada i ramena od ugriza - rekla je Bašićeva.

Halid Muslimović je demantovao navode Bašićeve.

"Sve što ona govori su ortodoksne gluposti. Ta žena jeste bila na mom nastupu i popila je flašu i po viskija. Za to imam svjedoke. Svi su vidjeli u kakvom je stanju bila. Sama je nekoliko puta padala kao kruška. Nas dvoje smo imali poslovne dogovore kojih se ja držim. Međutim, ja s njom ne želim nikakav kontakt i od tada je nastao problem. Pritom, sam sam otišao u policiju i objasnio. Niko me nije privodio, niti je to tražio. Sve što ima veze s njom riješiće sud. Nemam šta da krijem, i u ovom slučaju je sve jasno. Žena ima muža i dvoje djece. Ne mogu da vjerujem da ih javno ponižava. Imali smo poslovnu saradnju i od toga ne bježim, ali ovo što priča je previše - rekao je Halid za Kurir.