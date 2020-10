Tužila Bred Pita jer je obećao da će je oženiti, pa pobjegao

Izvjesna Kelli Christina, nepoznata javnosti, tužila je Breda Pitta jer joj je, kako tvrdi, obećao da će je oženiti, to naplatio 40.000 dolara i nije ispunio obećanje. Šokirani glumac se nakon dobijanja tužbe oglasio uz tvrdnju da nikada nije kontaktirao Christinu, a posebno je negirao da je od nje uzeo bilo kakav novac, prenosi Nova.rs.

On dalje kaže da uopšte ne poznaje Kelli Christina, koja ga je tužila za 100.000 dolara i koja tvrdi da ju je oskarovac kontaktirao da mu pomogne u prikupljanju novca za njegovu fondaciju “Make It Right”, koja je imala za cilj da obnovi 150 kuća u New Orleansu.

Ona tvrdi da je glumcu, koji je “težak” oko 300 miliona dolara, poslala 40.000 dolara da se pet puta pojavi na događajima koje je ona organizovala kako bi prikupila novac za njegovu neprofitnu organizaciju 2018. godine.

Christinatvrdi da je glumac u posljednjem trenutku izbjegao pojavljivanje i obećao je da će sljedeći put doći.

Ipak, izvori tvrde da je Kristina bila žrtva onlajn prevare sa slavnim ličnostima:

“Ovo je tužan slučaj nekoga ko je bio žrtva internet prevare sa poznatim ličnostima, koja nije imala nikakve veze sa stvarnom slavnom ličnošću. Nadamo se da drugi mogu da nauče nešto iz ove nesrećne situacije”.

U pravnom, zahtjevu za odbacivanje slučaja, Pit je porekao da je ikada imao bilo kakvu komunikaciju sa Christinom i izjavio je da nikada od nje nije tražio nikakav novac, niti je ikoga drugog ovlastio da to uradi.

Christina je očigledno bila u kontaktu sa jednom ili više osoba koje su se nezakonito predstavljale kao slavni glumac, ali ni na koji način nisu povezane sa njim, već su samo željeli da joj prevarom “uzmu novac”.

Od 2007. do 2016. godine Pittova fondacija “Make It Right” potrošila je 26,9 miliona dolara za izgradnju preko 100 kuća nakon uragana Katrina 2005. godine, međutim 2018. godine dvoje stanovnika Nju Orleansa tužilo je fondaciju zbog, kako tvrde, “neispravno i nepravilno izgrađenih domova”.