Treća supruga Dade Polumente otkrila kakav im je brak

Pjevač Dado Polumenta iza sebe ima dva propala braka, a sreću je pronašao kraj sadašnje supruge Ivone sa kojom je dobio kćerku Aleu i danas važe za jedan od najskladnijih parova na estradi.

Ivona je, naime, prvi put progovorila o braku sa pjevačem, kako su se upoznali i čime ju je osvojio.

"Iskreno, svojom dobrotom. Mi kada smo se vidjeli prvi put to je bilo u Novom Sadu. Sreli smo se ranije, slučajno u nekom kafiću gdje je on mene pitao da snimam spot s njim. Tu smo se gledali i znala sam da će baš on da bude ljubav mog života", započela je Ivona za Kurir.

"U njegovim očima sam vidjela dobrotu, i to što on jeste. Dobar je suprug, otac, najbolji pjevač. Svaki dan je sve bolji", pričala je ona.

Na pitanje koje su Dadove mane, ona je odgovorila:

"Njegova mana je jedino što se nervira puno kada je gladan, ali ima puno više vrlina. U svakom vidi dobro, i nažalost on uvek nastrada tu", zaključila je Polumenta.