Transrodna pjevačica Elektra Elit - Kod mene je sat od 400 do 1.000 franaka

Transrodna pjevačica Elektra Elit, koja je javno otkrila da se bavi prostitucijom, ne prestaje da šoikira javnost.

Elektra je, naime, juče gostovala u jutarnjem programu na TV "Prva" i tom prilikom bez pardona govorila o uslugama koje pruža.

- Kod mene je sat od 400 do 1.000 franaka. Ako je završio za 5 minuta, to je to - rekla je Elektra, koja svoje usluge pruža u Švajcarskoj.

Ovo je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su bili šokirani njenim izjavama. Oni su takođe dodali da osuđuju to što se dozvoljava da ona javno priča o tome.