Tošićeva bivša bacila oko na Lukasa, priznala da bi se udala za popularnog folkera

Ljepotica, koja se prošle godine u medijima pominjala kao djevojka koja je zavela poznatog fudbalera, otkrila da gaji posebne simpatije prema folk pjevaču.

Aca Lukas, po svemu sudeći, toliko je poželjan muškarac da za njega čak i misice žele da se udaju.

Naime, top model Vladana Railić, koju je na društvenim mrežama startovao ni manje ni više nego Duško Tošić, odlijepila je za popularnim folkerom.

To se saznalo od njene drugarice, koja je u jednom ženskom društvu komentarisala Vladanine navode da bi se bez razmišljanja udala za Acu Lukasa. Među djevojkama je najprije nastao muk, a onda su sve uglas počele da pjevaju Lukasove pjesme.

"Malo mi je nezgodno da o tome javno pričam, ali istina je da sam s drugaricama pričala o Lukasu i priznala im da bih se udala za njega. Pjevača sam imala prilike lično da upoznam, zapravo, sjedili smo zajedno u jednom restoranu i oduševila sam se kakvu energiju ima taj čovjek. To je nenormalno koliko pozitivno zrači, čini mi se da bi mogao satima i bez prestanka da pjeva. Doduše, dosta sam mlađa od njega i nikad nisam bila u vezi sa starijim muškarcem, ali da je Lukas u ovom trenutku mlad, bez brakova iza sebe, sigurno bih ga zaprosila ukoliko on to ne bi učinio prije. Šalu na stranu, znam mnoge žene koje su željele da ga startuju i da mu se udvaraju. Ja, doduše, nisam, iako smo se, kažem, već upoznali. Njegove pjesme obožavam, a trenutno se nalazim u Beču, gdje on često ima nastupe, pa ću vjerovatno otići s drugaricama na jedan od njih. Vjerujem da će se iznenaditi kad me bude vidio", iskrena je Vladana, piše Expresstabloid.