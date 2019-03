Tošić strahuje za Jelenu, odgodio povratak u Kinu

Fudbaler Duško Tošić nije se vratio u Kinu odmah poslije sahrane Divne Karleuše zato što se, kako tvrdi njegov prijatelj Jelena ne osjeća dobro.

Duško Tošić je donio odluku da ostane u Srbiji sve dok se njegova supruga Jelena Karleuša ne oporavi. Fudbaler kineskog Guandžoua povjerio se prijatelju i rekao da strahuje da pjevačica nešto ne uradi sebi, pa je zbog toga pomjerio povratak u Kinu.

"Jelena je teško podnijela majčinu smrt i nikako ne dolazi sebi. Ona je i dalje u teškom psihičkom stanju. Ne miri se s tim da Divne više nema. Neprestano plače i pije lijekove za smirenje. Gotovo da ni sa kim ne progovara. Duško je nikada nije vidio u takvom stanju. On razumije njen bol i želi da joj pomogne. On najbolje zna koliko su Divna i Jelena bile povezane, kao i to koliko puta mu je plakala dok joj se majka borila sa rakom pluća. Jelena mu je u više navrata govorila da neće moći da podnese ako Divna umre, zato se on plaši da bi sada mogla sebi nešto da uradi", priča izvor “Kurira”.

"Duško se ne odvaja od Jelene i preuzeo je sve obaveze oko djece na sebe. Pokušava razgovorom da pomogne ženi. Objašnjava joj da život mora da ide dalje i da ima razloga da živi za djecu i porodicu, ali Jelena je neutješna. Sasluša ona njega, ali i dalje nema pomaka. I Divnina sestra jako pati, ali više strahuje za Jelenino emotivno stanje. Tošić ne može da je smiri iako danonoćno bdi nad njom. On je stanje svoje žene predočio treneru Draganu Stojkoviću Piksiju, koji je imao razumijevanja i dao mu dozvolu da u Beogradu ostane dokle god je to potrebno", kaže sagovornik Kurira.