Tom Kruz prijetio otkazima zbog nepoštovanja epidemioloških mjera, isplivao snimak sa seta

U snimcima koji su se pojavili i na Tviteru poznati glumac je zamjerao zbog propusta oko držanja distance i drugih pravila koja omogućavaju snimanje filmova tokom pandemije koronavirusa.

Prema tom snimku Kruz je, kako prenosi „San” ekipi filma rekao i kako telefonira sa svim studijima, osiguravajućim kućama, producentima i da ih svi gledaju uz poruku "Razumete li odgovornost koju imate? Jer ja ću se pozabaviti vašim razlogom. A ako ne možete biti razumni bićete otpušteni”.

An audio-tape was leaked of Tom Cruise on the set of #MissionImpossible7 screaming at crew after COVID safety protocols were being broken. (via The Sun) pic.twitter.com/rTNl6p99vt

