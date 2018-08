Tom Hardi: Ubiću vas od batina budete li slikali moju djecu

Tom Hardi se čini kao prilično opuštena osoba. Sve na njegovim društvenim mrežama, kasetama s hip-hopom, do ljubavi prema psima (on zaista, zaista voli svoje pse) govori o muškarcu koji se voli zabaviti i ne doživljava život previše ozbiljno.





Ipak, Hardy se pretvara u zvijer, kada je jedna stvar u pitanju...

Kako je izjavio za Esquire, i to je prilično šaroliko objasnio, razbiće svakoga ko pokuša slikati njegovu djecu.

"Ako neko napravi fotku moje djece, svašta se može dogoditi. Ne samo da ću mu oteti kameru, već ću ga j***no ubiti od batina."

Hardi ima dvoje djece. Ima 10-godišnjeg sina Luisa i dvogodišnju kćerku Šarlot Rajli.

Ovaj glumac, čiji film Venom (koji izlazi u oktobru) se s velikim nestrpljenjem očekuje, shvata da će mnogi poželjeti napravi fotografiju njega i njegove supruge. I to je uredu. Ali ne dopušta da se njegova djeca fotografišu.

"To vam je kao kad vidite žirafu da hoda ulicom. Kontam to. Mogu vidjeti kako se ljudi ponašaju. Vidim kad kamera prilazi, vidim kad se telefon pokreće, čitam govor ljudskog tijela. Kad sam s djecom, to postaje oružje. Slike moje djece - j***no ne može! Tu ću postupiti kao i svaki drugi otac i ne interesuje me ni ko je u pitanju ni odakle dolazi."