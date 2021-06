Timotijević: Druga sezona "Bese" daleko uzbudljivija

Voleo bih da kod nas ima više projekata kao što je "Besa", jer ona je stvarno jedinstvena, korespondira sa publikom po celoj Evropi i svuda u svetu, rekao je uspješan glumac Miloš Timotijević povodom snimanja nastavka popularne krimi serije "Besa", u kojoj je stekao slavu kao istrajni i pravdoljubivi inspektor Petar Koci.



Junak serije ističe da je "Besa" prva i za sada jedina domaća serija koja je prodala licencu, a prvi kupci su producenti arapskih zemalja.

Kako kaže uveliko je snimljena njihova verzija projekta, koja se sa velikim uspjehom prikazuje na arapskom tržištu.

"Zaista je fascinantno koliko je sadržaj serije univerzalan i verujem da je to put kojim produkcije naših TV serija treba da idu, a ne da budu učaurene s lokalnim temama”, rekao je Timotijević, jedan od trenutno najtraženijih glumaca.

Timotijević naglašava da je "Besa" internacionalni projekat jer u njemu učestvuju glumci osam zemalja Evrope.

"Druga sezona 'Bese' biće drugačija od prvog dela, po načinu pisanja, po strukturi scenarija. Priča više ne prati sudbine samo tri junaka. Priča je mnogo kompleksnija, gde je mafijaški krimi okvir zapravo samo milje celog zapleta”, otkriva Timotijević.

On je izrazio nadu da će druga sezone serije biti emitovana na televiziji sa nacionalnom frekfencijom.

"'Besa' je imala najveći problem jer je emitovana prvo na Superstar TV, koji ipak nemaju svi u kablovskom sistemu, a onda je bila dostupna gledaocima na Prvoj televiziji skoro sedam meseci kasnije, i to u terminu koji je bio dosta nezgodan za redovno praćenje", naveo je glumac.

Trenutnu situaciju u ponudi domaćih serija on vidi kao problem u kojem nedostaju žanrovski različiti projekti.

"Razumem da su se u ovoj eri serija ljudi malo zasitili krimića i trilera, iako je to apsolutno najuzbudljiviji žanr za seriju, i za pisanje i za igranje. Lično najviše volim da gledam trilere i kad ih ne snimam. S druge strane, u domaćoj produkciji trebalo bi da se rade i epohe na neki drugi način. Za sada je to uspelo samo Draganu Bjelogrliću sa serijom ''Senke nad Balkanom''. Pitam se zašto se ne poigravati sa žanrom epohe na razne načine? Kada sam radio seriju ''Čizmaši'' s Dejanom Zečevićem, verovao sam da je taj TV projekat morao biti snimljen u crno-beloj tehnici? Bilo bi znatno zanimljivije jer bi to odmah publiku gurnulo u neku vrstu epohe", kazao je Timotijević.