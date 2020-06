Tijana Ajfon o optužnici: Da li sam makro to tek treba da se dokaže

Tijana Ajfon napustila je zatvorsku ćeliju u Bjeljini, a zatim je stigla u Beograd. Tijana je pričala o detaljima hapšenja, boravku iza rešetaka, ali i roditeljima.

"Drago mi je što ste došli kod mene u salon da vidite čime se ja stvarno bavim. Možda sam dobila najviše naslova u životu do sada, ne znam šta je toliko bilo zanimljivo, ali je nešto zapalo za oko", rekla je Tijana za Premijeru.

Ajfonka je zatim pričala i o žurki na kojoj je uhapšena, ali i o prelasku granice. Tijana je istakla i da je najbitnije da je na slobodi, kao i da sada čeka suđenje.

"To je proslava… Kao što ti možeš da odeš na proslavu. Hajde da zanemarimo prelazak granice, neka to bude u Beogradu… I tu bude par ljudi. To ne znači da sam ja makro, to tek treba da se dokaže. To je bila proslava. To je bio pretres. Svi smo pušteni. Meni je najbitnije da sam ja na slobodi. Svi su napolju. Nažalost, ja sam jedina žena bila u pritvoru. Sada se čeka suđenje i bićete upoznati sa svim", pričala je Tijana.

Starleta je objasnila situaciju.

"Ja sam tada bila napolju, nisam bila u kući i samo sam… Kao neki fleš, vidjela sam policiju i svi smo morali da legnemo na zemlju. U tom trenutku ti samo prolazi kroz glavu šta dalje. To je kao racija u klubu", dodala je Ajfonka.

Tijana je zatim pričala i o zatvorskim danima, pa rekla kako je ona bila jedina pripadnica ženskog pola, kao i da joj niko nije dolazio u posjetu. Maksimovićeva je rekla i kako je majku prvi put nazvala nakon puštanja iz zatovra, kao i da se tada rasplakala.

"Još nije bila optužnica, to treba sud da odluči. Meni su rekli da moram da ostanem, jer su zatvorene granice, nemaš telefon, jedeš šta ti daju i to je to… Ja sam jedino žensko bila. Bila sam sama u šetnji, dolaze da te obiđu, jer ne smiju da te vide ostali muškarci… Ulaze, provjere da li si dobro, da li si zdrav, stigne doručak, stigne štampa, sobe su prečiste… Uslovi su ljudski, kao i svuda. Imala sam telefon i mogla sam s advokatom da se čujem. U posjetu mi niko nije dolazio, je sam bila van Srbije. Moji nisu mogli da se usklade s poslom", govori Tijana.

Kako je rekla njemu majku nije niko ništa smio da pita.

"Čim sam izašla, otišla sam kod advokata, pozvala sam je. Nisam je čula mjesec dana. Nekako mi je bilo lakše da se psihički ne slomim, a mogla sam da tražim dozvolu. Tada kada smo se čule, prvi put sam jako zaplakala i samo sam joj rekla: "Izvini", ona je rekla: "Vodi računa"", pričala je Ajfonka u emisiji, prenosi Blic.

Sa osobama koje su uhapšene te noći s njom, Tijana kaže da nije u kontaktu, kao i da nema namjeru da u budućnosti komunicira s njima.

"Nisam u kontaktu ni bila, ni tada, niti ću biti u kontaktu. Nema potrebe za tim. Zbog čega sam ja uhapšena, to je odgovor na pitanje koje sam ja danima tražila. Ja kažem da sam jedina tamo bila malo više medijski eksponirana i očekujem da će pravda doći na svoje", rekla je Tijana.