Tarantino se oženio dvije decenije mlađom pjevačicom FOTO

Quentin Tarantino po raz pierwszy stanął na ślubnym kobiercu! 💏 Wybrankom 55-latka jest izraelska piosenkarka i modelka Daniella Pick, która jest młodsza od reżysera o 20 lat. Para poznała się w 2009 roku w Izraelu, gdzie Tarantino promował "Bękarty wojny". Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! ❤️

