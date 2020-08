Tanja Savić u policiji tvrdila da je muž huškao djecu protiv nje

Tanja je u policijskoj stanici tvrdila da je i dok su boravili u Srbiji Dušan huškao sinove protiv nje, te otkrila i na koji način:

"On je nahuškao djecu protiv mene. Govorio im je: "Eto, sakrila je vaše pasoše. Eto, takva je ona majka, želi da ostanete u Srbiji i da umrete od korone", pričala je pjevačica nadležnim organima i govorila da su joj zbog očevih riječi djeca govorila da je mrze.

"Moji sinovi su njega slušali i govorili mi: "Mrzimo te, vrati tati pasoše", rekla je pjevačica.

Nedavno je otkrila i da se plašila da joj muž ne odvede djecu, jer je, kako tvrdi, to ranije već uradio, a ona je nemoćno trčala za njima.

"Jako sam se plašila da on to ne uradi. Ono čega se bojite, to može da vam se dogodi. On je meni jednom to uradio, ja ga nisam prijavila, trčala sam za djecom. Tako će on imati vas u kandžama. Ovo je bio drugi i posljednji put, ovakve stvari ne praštam. Kako mogu da se osjećam? Stoički to podnosim, ali nije prijatno. Majke koje su bile u ovoj situaciji znaju o čemu pričam", rekla je Tanja u Glamuru i dodala:

"Postojao je dogovor da djeca budu malo kod njega, malo kod mene. To mi je bilo jako čudno, osjetila sam da se sprema nešto. Imam mnogo toga da kažem, ali zbog sebe ne želim da iznosim sve u javnost. Mnogo puta sam ga pokrivala misleći da će se vratiti sa djecom, ali to nije ispunjeno. Smatram da treba da mi se pomogne, nikada nisam otimala djecu, nikada to ne bih uradila, samo bi čovjek bez srca. Djeci pravi veliko zlo, to su mala djeca od osam i deset godina, ja vidim koliko sam im ja potrebna. Ne mogu da kažu ono što misle, uvijek je tu neko ko sluša, razumite me da mi teško pada što ne mogu da se čujem sa njima. Sada su u periodu gde mogu budu podređeni manipulaciji", rekla je Tanja, prenosi Blic.