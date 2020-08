Tanja Savić traži zaštitu australijske policije: Plašim se da će me Dušan ubiti, ali idem po svoju djecu!

Tanja Savić se plaši da joj prijeti opasnost od supruga Dušana Jovančevića, ali spremna je po svaku cijenu da ode u Australiju da bi se borila za svoje sinove.

Ona već godinama ima problema s mužem, koji se liječio od narkomanije, a kako pričaju njeni bliski prijatelji, bila je i žrtva fizičkog i psihičkog maltretiranja. Dušan je Tanji stalno prijetio da će joj oduzeti djecu i pobjeći s njima, što se i desilo dva puta.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog Savićevoj, ona sad strahuje od Dušanove osvete jer je čula da je jako bijesan zbog njenog oglašavanja u medijima, a posebno zato što se priprema da dođe u Gold Koust, gdje je on s dječacima.

Kao što je pjevačica rekla, Dušan je djecu odveo bez njene dozvole, a još je prijavio kako ih se ona odrekla da bi dobijao socijalnu pomoć od 3.000 dolara mjesečno. Sve to smatra se grubim prekršajem, pa bi Jovančević mogao da odgovara pred australijskim sudom za prevaru. To je još jedan od razloga zbog kojeg ne želi da Tanja dođe.

Kako Kurir saznaje od sagovornika koji je blizak pjevačici, Tanju ništa neće sprečiti da, čim se steknu uslovi, otputuje u Australiju i bori se za svoja majčinska prava. Ona strahuje da bi njen suprug bio u stanju da joj naudi, u jednom je trenutku rekla da se plaši za svoj život, ali neće odustati od svoje borbe. Njoj, kaže sagovornik, mnogo znači podrška ljudi iz Australije, koji su pokazali empatiju za njen slučaj i spremnost da joj pomognu. Takvi gestovi su joj dali još veću snagu da izdrži.

- Ljudi misle da sam dala saglasnost i da sada tražim djecu nazad. Zaista nije tako. On je meni bukvalno oteo djecu. Bila sam kod mame i tate u Radincu kad smo se posvađali, a jednom prilikom ću reći zašto - rekla je ona prošle nedjelje i dodala da to nije prvi put da joj suprug nasilno oduzme sinove: - Već je jednom to uradio prije nekoliko godina, ali sam ja tada otišla za njima. Da su u ovoj priči djeca kolateralna šteta i, nažalost, samo su iskorišćena da bi Dušan Tanji naudio, pokazuje i podatak da je Jovančević pokupio svu ušteđevinu svoje supruge.

- On je meni odnio sav novac. Njemu nisu bitna samo djeca, tačno je to planski uradio. Nije smio preko granice da prenese više od 10.000 evra. Ja sam skupljala za nekretninu, zato što sam uvijek plaćala kiriju. On nije želio ništa da kupi u Srbiji. Znam da je kupio biznis kartu od 20.000 evra, mojih, naravno. Postoji opcija da je kupio kartu od 5.000 evra, da je rekao "mama ne može da putuje, prehlađena je" i da su ga pustili. Toliko para je trošio, toliko je bio bez duše... Zna da ne radim. Prenio je u koferu novac. Znate da iz Srbije ne smijete da nosite taj novac? Ali nije ga on zaradio - rekla je tada Tanja.

Savićeva nije odgovarala na pozive Kurira.