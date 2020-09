Tanja Savić: Svekrva mi govorila da sam ružna žena i loša majka

Tanja Savić progovorila je o tome šta proživljava zbog toga što joj je muž Dušan Jovančević bez dozvole odveo djecu u Australiju.

Ona je istakla da djecu nije čula 7 dana, pa progovorila o svom mužu i njegovoj majci.

"Trenutno sam u Smederevu, smirena sam, tiha sam, opametila sam se posle svega. Nemoguće je zvati, kada vas deda i baba blokiraju, deca ne znaju šta se dešava. Ko zna šta deci pričaju. Nisam ih čula sedam dana. Nisam zaslužila, a kada ste dobri i naivni tako je. Pravda je spora, ali dostižna, uskraćena sam za to, deca nemaju telefone, ma koliko sam se trudila i govorila da im se nabave", govorila je Tanja u lajvu na Instagramu, pa dodala:

"Postupak je u toku, samo se čeka datum za suđenje. Oni nemaju druga oružja, osim da brane deci da me vide. Baba je zla žena, puna zlobe i pakosti, gledala sam je kako ostaje sama kada mi odemo iz Australije, toliko puta sam plakala kada smo išli za Srbiju. Ta žena nema osećanja, čim je zabranila unucima da pričanju s majkom. Da li se otac pita kako je deci? Oni pate za majkom, sedam dana se sa njima nisam čula. Mogu da zamislim šta sve slušaju. Kulturna sam i odgojena, a vidite ko sve hoda ovom zemljom? To su manipulatori, meni je jako žao, bojim se da moja deca ne postanu takvu dečaci, da maltretiraju svoje žene."

Njima su sigurno stigli papiri, postupak će biti pokrenut što pre, tako kaže moj advokat. Sigurno su im zakucali na vrata, čim mi se ne javljaju. Izboriću se, ja sam bre jaka.

Tanja je istakla da je mužu sve praštala, i savjetovala žene da to nikada ne rade.

"Opraštala sam, govorila da više neću to da radim, evo ljudi me slušaju šta pričam. Onda se zapitate koliko živaca imate da sve trpite, a neko manipuliše vašim osećanjima... Bog je veliki, za sve ima pravde. Bila sam toliko zaljubljena i volela sam, ali ovo je baš pakao. Baba je pričala po selu da sam se ja odrekla dece, u životu to ne bih uradila, svi znaju koliko sam vezana, pa i oni. Žao mi je što moraju da slušaju glupe stvari koje su daleko od istine. Let mi je tek krajem oktobra, a i to možda otkažu, jako je teško zbog korone. Bilo bi lepo da se moj glas čuje i do Australije. Baba i tata su isti, pa nije ni čudo što je tata takav, kada je tako odgajan. Ja sam se vraćala, žene nemojte to da radite, zbog čega? Da vam neko zabije nož u leđa? Zvala sam školu, pričala sam sa direktorkom koja je rekla: "Da, da, ja ću motriti na njih." Prevela sam 300 papira, nisam imala ni venčani list. Žene u Australjii treba da naprave miting ispred njegove kuće i napišu: "Vratite Tanji decu!" Ima vas puno na svetu... To su sotone, meni je svekrva Ana govorila da sam ružna žena i loša majka", kaže Tanja.