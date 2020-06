Tanja Savić izgubila bebu?

Tanja Savić preživljava pakleni period u životu, a nakon svađe sa suprugom Dušanom Jovančevićem i nemogućnosti da vidi sinove Maksima i Đorđa, koji su sa ocem u Australiji, pjevačica je izgubila i bebu.

– U momentu kada se najviše potresla jer je shvatila da ne zna kada će joj se sinovi vratiti, a uz to je i sa Dušanom bila na ratnoj nozi, Tanja je posumnjala da je trudna. Bila je to mala trudnoća, tek nekoliko nedjelja. Prvo je, naravno, pokušala da priča sa Dušanom i da najprije spuste loptu, pa je onda mislila da mu kaže šta se dešava jer su oboje željeli i treću bebu, međutim, on je baš bio surov – rekao je dobro obaviješteni izvor za Skandal, pa dodao: “Nije htio da popusti, a to je Tanju dotuklo!”

– Mnogo se sekirala, što zbog svađe sa njim, što zbog sinova, koji su na hiljade kilometara daleko od nje i nema predstavu kada će moći da ih vidi. To što sa mužem nije u dobrim odnosima dodatno joj teško pada, pa se uplašila da li će i kada vidjeti djecu, a ne zna ni da li će brak sačuvati. Sve to je, očekivano, uticalo na njene hormone i psihofizičko stanje i došlo je do spontanog pobačaja. To je bila kap koja je prelila čašu. Tanja ni kriva ni dužna, a vječito ispašta – kaže, piše Expresstabloid.