Takmičarka iz Hercegovine se sukobila sa Karleušom, sad strahuje za život

Mira Medan, Hercegovka koja je u medijskom klinču sa Jelenom Karleušom nakon što ju je ova isprozivala u emisiji, poručuje da se plaši za svoju bezbjednost.

Medanova je na svom Fejsbuk profilu napisala da joj dolaze prijeteće poruke od Karleušinih fanova.

"Dragi moji, primorana sam da ovo sada napišem, jer mi dolaze prijeteće poruke od strane JK fanova i prijatelja. Ne mogu reći da JK ima veze sa tim, niti želim", napisala je Medanova i dodala da dobija poruke u stilu:

"Čuvaj se JK, znam je dobro, ona nije naivna nimalo, pritom ima puno para i dosta opasnih ljudi je uz nju. Ovo ti kažem iz dobre namjere, ipak si ti porodična žena, imas djecu i čuvaj ih".

Medanova je napisla da su u ostalim porukama uslijedile pogrdne riječi i psovke.

"Onda su došle prijetnje, polomićemo ti noge, ruke, nikada više nećeš pJevati, ne znaš ti još ko je JK . Nećete dobro proći ni ti, ni tvoj muž. Takvih poruka je najviše bilo", naglasila je Medanova i dodala da je, ipak, više brinu one „dobronamjerne“ poruke.

"Karleušu nikada nisam uvrijedila, za razliku od nje koja mene vrijeĐa od „Zvezda Granda“, pa nadalje. To sve govori ko je ona! Ja sam neki dan zamolila sve ljude koji mene podržavaju da ništa loše ne pišu JK. To sam javno napisala i to sada ponavljam. Pustite je, ona se hrani ovakvim stvarima. Meni sve ovo smeta i ne treba, želim da ovo prestane" poručila je Medanova.