Tajra Benks završila na naslovnici popularnog magazina

Interesantno je da je Tajra Benks bila prva tamnoputa žena koja se samostalno pojavila na naslovnoj strani ovog časopisa 1997. godine.

"Otkako se Tajra Banks prvi put pojavila na nekoj naslovnoj strani 1996. godine, ona se pretvorila u modnog mogula, kulturnu ikonu koja je mnogim ženama velika inspiracija", kaže urednica časopisa Sports Illustrated Swimsuit MJ Day.

Čak ni sama Benks ne može da vjeruje da su prošle skoro tri decenije kako se profesionalno bavi modelingom, naglasivši da vrijeme zaista brzo prolazi.

Godine 1993. potpisala je ugovor s CoverGirl, a uskoro je postala i model brenda Victoria's Secret.

TYRA! TYRA! TYRA!

The #SISwim legend is our 2019 cover model! 😍https://t.co/bxnibZoWMW pic.twitter.com/kO215wRBrr

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 8. svibnja 2019.