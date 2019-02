Tajna stara četiri decenije: Evo kako je Šaban zbrinuo vanbračnog sina

Gordana Šaulić, udovica Šabana Šaulića, htjela je usvojiti njegovog vanbračnog sina Roberta, ali je tu ponudu odbila njegova majka Nevenka Nena Prodanović. Umjesto toga, ona je od Šaulića uzela 100.000 maraka i za taj novac napravila kuću u blizini Zrenjanina.

Posljednjih dana dosta se spekulisalo o odnosu između kralja narodne muzike i njegovog vanbračnog sina, s kojim on, prema nekim navodima, nije bio u kontaktu duže vrijeme. Posebnu pažnju izazvao je Robertov dolazak na sahranu Šabanu, kada je i sam rekao da nije imao blizak odnos s njim, ali da mu je mnogo teško zbog tragedije koja se desila. Upućeni u dešavanja u porodici Šaulić kažu da je sve moglo biti drugačije da je Robertova majka Nena prihvatila ponudu Gordane Šaulić prije više od 40 godina, prenosi Kurir.rs.

"Poznato je da je Šaban priznao očinstvo bez utvrđivanja, nikada nije pravio pitanje, ali je otvoreno govorio da Robert nije dijete rođeno iz ljubavi. Goca je prije udaje za Šaulića znala da on ima vanbračno dijete i nastojala je u tome da se Šaban zbliži s njim. Robertova majka Nevenka je tada radila u Njemačkoj, dok je on rastao s njenim roditeljima u blizini Zrenjanina. Tada je Goca predložila Neni da ona i Šaban usvoje Roberta, da raste zajedno s njihovom djecom. Ali Nevenka je to odbila", kazao je izvor.

Dogovorili su se o materijalnom zbrinjavanju djeteta.

"Nena nije htjela da dozvoli da sin živi sa Šaulićima, nego je tražila da im oni naprave kuću. To je bilo 1978. godine, Šaban i Goca su dali oko 100.000 maraka za zidanje kuće", tvrdi sagovornik.

Kasnije su plaćali alimentaciju za Roberta do njegove 18. godine.

"Tačno je. Lično je Goca dala pare Robertovoj majci da napravi kuću za sebe i dijete, to je bilo još sedamdesetih godina. Ja o tome sve znam i mogu da posvjedočim, treba pravo govoriti. Vidim da sad mnogi komentarišu kako Goca nije dala Šabanu da bude u kontaktu s Robertom, a to su laži i izmišljotine dokonih ljudi. Šaban je mogao viđati sina i da se čuje s njim kad god je poželio", kaže pjevač, dodajući da će se uskoro vidjeti sa Šabanovim sinom.

"Na sahrani mi je rekao da mu je mnogo teško zbog Šabanove smrti, plakao je. Trebalo bi uskoro da se čujem i vidim s njim da se lijepo ispričamo. Baš mi je bilo teško kad mi je rekao: "Striko, ući ću u kapelu da izjavim Goci, sestrama i bratu saučešće", Robert je mnogo dobar dečko", zaključio je Dudić.