Svjedočenje Cece nakon ubistva Arkana: Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć

Ranjenog Željka smjestili smo u policijski džip, ali je jedan policajac rekao da nema dozvolu starješine da vozi auto, pa je mog muža drugi čovjek vozio u bolnicu, rekla je Ražnatovićeva.

Željko Ražnatović Arkan, nekadašnji komandant Srpske dobrovoljačke garde je brutalno izrešetan1 5. Januara 2000. u beogradskom hotelu “Interkontinental”. U napadu su likvidirani i Arkanov telohranitelj Milenko Mandić Manda (44) i Dragan Garić (47).

Kobnog dana sa Ražnatovićem je u hotel došla i njegova supruga poznata pjevačica Svetlana Ražnatović i njena sestra Lidija, koje su bile u obližnjem butiku. Ovo je iskaz koji je Ceca 6. marta 2000, dva mjeseca poslije zločina, dala pred istražnim sudijom.

"Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik “La France”, a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoj butik i prolazila pored puža (separe) u kojem je Željko sjedio s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sjedio i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sljedeći put došla njega nije bilo. Sjela sam malo pored supruga i otišla u “La France” - ispričala je Ražnatovićeva.

Kako je dodala, oko 17 sati se začula pucnjava i nastala je panika.

"U jednom trenutku je istrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vikao: “Ubijen je komandant”. Smogla sam snage i otrčala do puža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Vidjela sam da je Manda na mjestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv", rekla je Ceca.

Ona je dodala da je pored nje bila sestra Lidija, kao i da je iz leđa iznenada vidjela naoružanog mladića.

"Koščati mladić, crne puti i kratke kose, digao je oružje uvis, a Mateovićje povikao: “Baci pištolj!”. Ne znam ko je taj momak, ali nije Jorga", ispričala je Ražnatovićeva.

Ona je potom sa Mateovićem, sestrom Lidijom i još jednim muškarcem ponijela Željka prema izlaznim vratima hotela.

"Uhvatila sam ga pod pazuh jedne ruke, Zvonko pod pazuh druge ruke, a onaj čovek i Lidija za noge. Jedva smo ga provukli kroz kružna vrata. Smjestili smo ga u bijeli policijski džip pajero, ali je jedan policajac rekao da nema dozvolu starješine da vozi auto, tako da se onaj čovek ponudio da BMW prebece Željka u bolnicu.