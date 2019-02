"Sve sam naučila od tebe": Vesna Zmijanac neutješna nakon Šabanove smrti

Šaban Šaulić preminuo je nakon teške saobraćajne nesreće u Njemačkoj 17. februara, a 22. februara sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Mnoge kolege oprostile su se od kralja narodne muzike, a među njima bila je i Vesna Zmijanac, koju je ova vijest prilično potresla jer je Šaulić bio njen dugogodišnji prijatelj i učitelj.

"Očajna sam. Dragi moj Šale, s tobom je otišao i dio mene. Sve što sam o pjevanju naučila, naučila sam od tebe. Hvala ti što si postojao. Počivaj u miru i s anđelima, dragi moj učitelju i druže moj. Mnogo mi je teško", rekla je neutješna Vesna za Kurir.

Kako ističe, teško joj je prije svega zbog toga što se sve dogodilo iznenada.

"Moram priznati. Kad mi je majka umirala, bila je bolesna. Nadali smo se tu i tamo svemu i svačemu. Da će biti ovako ili onako. Kad mi je otac otišao, isto je bilo. Nekih godinu smo se spremali za njegov odlazak. Ali ovo (smrt Šabana Šaulića) je bio jedan takav udarac za mene da ga prosto ne mogu uporediti ni s čim", izjavila je Vesna Zmijanac, koja svog velikog prijatelja i učitelja želi odbolovati sama i u tišini.

Kaže da se još nije oporavila od šoka.

"Prvo, još nisam sebi došla. Niti se mnogo oglašavam niti mnogo pričam o svemu tome, ali onako kako sam ga ja poznavala i on mene. Želim ga odbolovati sama i bez mnogo priče", rekla je ona.

Ističe da je imao ogromno strpljenje u radu s njom.

"Ja Šabana znam od 16. godine. Prvi moji koraci, stihovi. To njegovo strpljenje kada mi je pokazivao kako se pjeva. Nije mu bilo teško ni 50 puta da mi pokazuje. Znao je da ja imam kapacitet, a znala sam desetak pjesama kada me on poveo sa sobom da mu budem gost."

S velikom tugom prisjeća se svega što je proživjela s njim.

"Znao je kazati da imam njegovu emociju. To šta je on meni dao u mom životu i kroz život je način mog pjevanja, dikciju, način izgovaranja riječi kroz pjesmu. Ja to na početku nisam znala", ispričala je Vesna.