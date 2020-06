Sve puca u minijaturnom topu: Srpska starleta pokazala nove silikone

Starleta i bivša učesnica rijalitija "Parovi" Nataša Šavija prije nekoliko dana je posetila plastičnog hirurga i tom prilikom uradila nekoliko estetskih zahvata.

Između ostalog operisala je nos, povećala grudi i zakosila oči. Sada je na svom Instagram profilu pokazala novo poprsje.

Naime, novi silikoni čvrsto stoje i pucaju u minijaturnom topu koji je obukla.

Kako je Blic saznao nekoliko dana nakon operacije, čitav remont koštao je 8.000 evra.

"Sada sam prvi put radila grudi, iako su svi mislili da sam imala već silikone, ali ja sam to znala dobro da "nabudžim" push up grudnjacima i umecima. Nisam pretjerala naravno, volim taj svoj prirodan izgled koji negujem, pa je i veličina u skladu sa tim. Vrlo sam malo korigovala nos, isto nešto što mi je smetalo, kao i malo podigla obrve nitima, a ta intervencija je kao kad odete na kozmetički tretman. Prosto volim da radim na sebi u svakom smislu, pa i u ovom, ali naravno sve sa merom i dobrim proračunom", rekla je starleta, a onda svim djevojkama poslala jasnu poruku.

"Ne stidim se toga, mogu otvoreno da kažem i na neki način apelujem na djevojke da sve čime su nezadovoljne slobodno poprave kod hirurga, osim ukoliko se iza toga ne krije neki drugi psihički problem, naravno. Ako će se neko bolje osećati tako što popravi nešto na sebi, zašto to ne bi uradio, to je isto rad na sebi. Naravno nije sve u izgledu, treba svakako da rade na sebi i na drugim poljima. Prosto je priroda žene da želi da lijepo izgleda i zašto da to ne bude tako", zaključila je Šavija.