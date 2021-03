Suze će vam same krenuti! Darko Lazić novu pjesmu posvijetio preminulom ocu (VIDEO)

Poslije dugog najavljivanja, pjevač je objavio novu numeru pod nazivom "Moj otac", posvijećenu baš njegovom ocu koji je nedavno preminuo.

U četiri i po minuta, kroz emotivne i istinite stihove pjevač je dočarao sav bol i tugu za prerano izgubljenim ocem, koje je upotpunio i njegovim fotografijama u spotu.

"To je jedna priča koja je od početka do kraja istinita. Ja sam počeo kao mali sa njim u kafani i uopšte me ne zanima da li će ta pesma biti hit, da li će se nekom svideti ili ne, ja tu pesmu snimam jer je osećam od srca i posvećena je njemu! Smatram da imam tu obavezu sve mi je pružio u životu, zbog njega sam tu gde jesam, zbog njega pevam to je moja emotivna priča", rekao je nedavno Lazić, prenosi grand.online.