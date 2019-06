Sukob Nikole Rokvića i Željka Samardžića zbog glasanja u Zvezdama Granda

Nikola Rokvić izrevoltiran je glasovima na muzičkom takmičenju Zvezde Granda, gdje je pobjedu odnijela mlada Džejla Ramović.

Naime, on se pratiocima "požalio", pa podijelio kako i zašto je dao svoje glasove upravo pobjednici. Međutim, nešto mu se i nije dopalo u samom sistemu žiriranja.

"Juče sam učestvovao u glasanju za novu "Zvezdu granda". Kada je trebalo da dam 12 poena, razmišljao sam se izmedju Milice Čikarić i Džejle Ramović...Malu prednost sam dao Džejli... Djevojka je zasluženo pobijedila, fantastičan vokal, ima sve predispozicije da bude zvijezda! Sijenku na sve su bacile pojedine kolege... Ako mjeriš istim aršinima i daješ 12 poena Dzejli, ne možeš dati Milici 0 ili 1 poen... Kako vas bre nije sramota?? Jadno. Sa punim pravom vam je Jelena Karleuša lijepo objasnila... Svim takmičarima želim mnogo sreće i uspjeha i nemojte biti kao pojedini ...", napisao je pjevač na svom Instagramu, pa izavao lavinu komentara.

U ovoj objavi pronašao se i Željko Samardžić koji je po kratkom postupku odgovorio svom kolegi.

"Dragi Nikola, pošto sam se pronašao u tvom tekstu...moram odgovoriti.

Nije me sramota uopšte. Glasao sam po svom ukusu. A jadno je samo to što su mnogi morali da prodju bez ijednog poena, jer tamo niko nije zaslužio nulu. U finalu su baš zato što su izvrsni pjevači... ali Džejla je posebna što se i vidjelo po glasovima publike koji su je na kraju i doveli do pobjede. Žiri uopste nije bio ni potreban. Ali kako god, ružno je da se ne poštuje neko samo zato što ima svoje mišljenje", napisao je pjevač.