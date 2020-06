Stoja sumnjičena za ubistvo: "Ne znam ko mi je smjestio"

Stojanka Novaković Stoja optužena je za ubistvo. Pjevačica kaže da joj je to najtraumatičnije i najbolnije iskustvo u životu jer je ni kriva ni dužna mogla da završi u zatvoru u Njemačkoj. Ona ne zna ko joj je sve to smjestio, a ni koga je navodno ubila.

– Plakala sam kad su me optužili da sam ubila čovjeka u Njemačkoj. To je bilo, čini mi se, 2000. godine. Eto, ima 17 godina od tada, a i danas mi bude teško da se toga sjetim. Nisam znala kako da u tim momentima postupim i kako da se odbranim od napada. Bila sam potpuno nemoćna – rekla je svojevremeno Stoja.

Pjevačica je tada tek zakoračila u muzičke vode i imala je priliku da na svojoj koži osjeti zašto za estradu kažu da je “mala bara puna krokodila”.

– Bilo je to na početku moje karijere i, iskreno, nisam mogla ni da zamislim da ljudi mogu biti toliko nemilosrdni i bezdušni, da mogu toliko zla da mi nanesu. Danima sam zbog toga plakala. Pokušali su da ukaljaju moju čast a da nikome ništa nisam skrivila. To me je najviše boljelo, ali sam očvrsnula, pa me nikakve priče više ne mogu iznenaditi ni povrijediti – rekla je tada pjevačica, piše Expresstabloid.