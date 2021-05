Stigli rezultati testa na narkotike pobjednika Evrovizije

Kako se navodi u saopštenju, Evropska radiodifuzna unija (EBU), na zahtjev italijanske delegacije, sprovela je temeljni pregled, uključujući i provjeru svih dostupnih snimaka.

Ističu da je Damiano sam tražio test na drogu, koji je danas i urađen, a rezulati su bili negativni.

Congratulations to @thisismaneskin they were the great winners of @Eurovision and stop spreading fake news.There are no drugs here.#EUROVISION #Eurovision2021 #maneskin Rock is alive yeah 🔥 pic.twitter.com/J8svpp8vCD

