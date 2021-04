Startovao djevojku na protestu, pitao da mu da Instagram, pa se zgranuo kad je ukucala svoje ime

Naime, većina ljudi slavnu pjevačicu nije prepoznalo jer je imala masku, kapu i sunčane naočare, ali jedan mladić je tražio da upiše ime svog profila na Instagramu u njegov mobilni telefon kako bi je označio u svojoj objavi, pa je ostao šokiran kada je upisala ime.

Ostao je iznenađen kad je na ekranu ugledao ime Rijana pa je odmah upitao da li je to zaista ona.

Rijana je potvrdila i nasmijala se, a događaj je snimila njena asistentkinja Tina Truong.

Inače, protest se održao kao kulminacija gorućeg problema mržnje prema Azijatima u Americi, a kap koja je prelila čašu bio je nedavni masakr u Atlanti kad je muškarac ubio osam ljudi, od kojih su šest bile žene azijskog porekla.

Podsjetimo, Rijana je prije nekoliko mjeseci priredila online modnu reviju "Savage X Fenty Show" koja se emitovala na Amazonovoj platformi "Prime Video", a zahvaljujući prodaji šminke i donjeg veša pod njenim imenom, ona je trenutno "teška" 600 miliona dolara i nalazi se na listi najbogatijih žena svijeta.

Rihanna giving her Instagram handle to protesters at the #StopAsianHate march in NYC. pic.twitter.com/3g4uG7PPs3

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) April 5, 2021