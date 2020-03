Staniji izrečeno 28 dana karantina

Poznata starleta Stanija Dobrojević javila je svojim pratiocima na Instagramu da je iz Amerike doputovala u Srbiju i da joj je odmah određen karantin od 28 dana, kao što je i navedeno da će biti jedna od opcija za sve one koji doputuju iz inostranstva.

Dobrojevićeva je u svojoj objavi na Instagramu detaljno objasnila koliko je željela da za vrijeme pandemije korona virusa bude sa svojim najbližima, kao i čitavu proceduru organizovanja leta za Beograd.

– Konačno u Srbiji! Izrečeno mi je 28 dana karantina, i ne bunim se! Svakako sam već 14 dana bila u strogoj izolaciji, jedini bliži kontakt s ljudima mi je bio tokom evakuacionog leta. Bilo je ovo za mene nevjerovatnih 14 dana neizvjesnosti! Kada je situacija postala sve ozbiljnija samo sam željela da dođem kući i budem blizu svoje porodice da zajedno prođemo sve ovo! Iako sam u samoizolaciji i biću još 28 dana sama u karantinu, konačno sam mirna i srećna što sam tu, u svojoj zemlji, sa svojim narodom, porodica je tu, čitava familija (Srbija, BiH, Slovenija, Hrvatska, Njemačka i naravno, neko u CG) nekako svi su mi blizu kada sam tu! Ne bih podnijela da sam preko okeana u ovim momentima jer samo od pomisli da se nekom nešto desi ne bude mi dobro! Prijavila sam se ambasadi i strpljivo čekala da se organizuje let. Kada sam stigla na aerodrom i vidjela naše ljude takav naboj emocija! Sklanjala sam se od ljudi da ne vide da plačem! Suze i flashback iz rata kada je vojni helikopter došao po majku, mene i brata i prevezni smo u Srbiji! Želim da pohvalim našu zemlju, iako smo mali i siromašni, svaka čast na organzaciji i mjerama zastite. Psihički sam se spremala čak i za grupni karantin, međutim pred let nam je stiglo obavještenje da tamo idu oni koji dalaze iz najzaraženijih zemalja sa crne liste, ostale zemlje idu u kućni karantin 28 dana. Mjere su pooštrene, i poštujte ih. Ja sam u svom stanu, sama u karantinu. Sa majkom, bakom i dekom se nisam fizički pozdravila, sa svima sam i dalje na video call predrastrožnosti radi. Čuvajte svoje, pogotovo starije! Mi mlađi iako zakačimo lakše ćemo to prevazići, oni ne! Ovo sam ispisala u dahu onako iz srca za ljude koji me prate i danima pitaju šta je sa mnom, a ja sam ćutala sve dok nisam stigla u svoju zemlju jer i sama nisam znala hoću li i kako stici. Volim vas sve i zajedno ćemo sve ovo proći! A sad u karantin: knjige, joga, ćutanje, kuvanje i čatovanje sa najmilijima! – napisala je starlet, prenosi Blic.