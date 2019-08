Stanija Dobrojević mijenja život, ima velike planove

Starleta će pazariti luksuzni stan u Americi, koji je pikirala još prije ulaska u rijaliti.

Ona je uveliko unajmila arhitektu koji će biti zadužen za sređivanje.

Poslije završetka rijalitija "Zadruga" Stanija Dobrojević je spakovala kofere i otišla za Nju Džersi kako bi se posvetila poslovnom biznisu.

No, kada se poslije nekoliko mjeseci boravka u najgledanijim rijalitiju na Balkanu vratila za Ameriku, Staniju je dočekao problem.

Kako bi podijelila imovinu sa bivšim vjerenikom, morala je da kuću stavi na prodaju. Kako saznaje Blic, ona ovih dana uveliko gleda luksuzne stanove u Nju Džersiju gdje planira u budućnosti da se skući.

"Stanija je odlučila da sve raskrsti sa bivšim vjerenikom i da je ništa ne podsjeća na njega. Ona je sreću pronašla kraj Marka Markovića pa je tako riješila da proda kuću koju je kupila zajedno sa bivšim dečkom. Njih dvoje su tu lukusuznu kuću kupili jer su planirali zajedničku budućnost, no kako je veza pukla pred "Zadrugu", svako je krenuo svojim putem. Stanija je došla u Srbiju kako bi učestovala u rijalitju, a on se posvetio svom privatnom biznisu. Međutim, po Stanijom povrtaku za Nju Džersiju, njih dvoje su riješili da prodaju zajedničku imovinu. Ona je preuzela na sebe da će to završiti i tako mu vratiti novac koji je uložio. Stanija je bila fer prema njemu i dio para od prodaje dala njemu, iako je ona više platila tu nekretninu, mada je on ulagao u namještaj. Ona je željela da za što veće pare proda kuću, kako bi imala dovoljno da kupi stan koji je pikirala", kaže dobro obaviješten izvor za "Scenu".

Staniji je taj novac dobrodošao, jer su nekretnine u Americi dosta skupe pa da bi sebi priuštila luskuzan stan moraće da dobro odriješi kesu.

"Staniji se svidio jedan stan od sedamdesetak kvadrata. Sređen je de luks, a sa novcem koji je zaradila od "Zadruge" te prodaje nekretnine i od biznisa koji je pokrenuila u Americi, ona će ga kupiti bez problema. Nije željela da štedi, već da sve bude prefektno. Ona je već za sređivanje stana unajmila arhitektu, koji će joj dodatno srediti stan. Ne želi previše detalja, zahtjevala je da preovladava pink boja, a insistirala je da to bude kuhinja", dodaje izvor.

Prema riječima izvora, Staniju je u Americi dočekalo nekoliko poslovnih ponuda.

"Ona je ranije pokrenula svoju organik kozmetiku pa je oko toga preokupirana, ali i sa snimanjem reklamnih kataloga. Po završetku rijalitija, neki muzičari su joj slali pjesme na preslušavanje, ali je to ostavila za jesen. Uprkos svim obavezama, ne želi da zapostavi ni muzičku karijeru", naglašava izvor.