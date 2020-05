"Šta nas briga šta ona kaže?!" Jovana otvoreno priznala šta je pomislila kad je čula za pojedine stavove Jelene Đoković

Jovana Joksimović (39) bavila se ovog jutra Jelenom Đoković (33), te kritikama na koje nailaze mišljenja i poruke koje iznosi.

Voditeljka je priznala da je, dok nije pogledala lajvove koje je držala supruga Novaka Đokovića, bila stava "Šta pričaš ti i šta nas briga za tvoje mišljenje".

- U centru pažnje je Jelena Đoković i njene izjave. Posljednja u nizu je da zdravlje iz usta utiče na žensku neplodnost, i kako treba izbjegavati kreme za sunčanje jer je crvenilo kože prirodan način odbrane. Tako su prenijeli mediji. E, sad, pitanje je da li i mi mediji samo tražimo senzaciju. Zašto se sve što ona kaže, napiše, izvlači iz kontektsa i da li se izvlači iz konteksta? - počela je Jovana.

- Ko određuje pravila u šta da vjerujemo i kako da živimo? I, na kraju možda i najvažnije pitanje - imamo li mi koji se nalazimo u ovom javnom etru, i sve poznate ličnosti, pravo na svoje mišljenje i može li tek tako to mišljene da bude podijeljeno sa vama, bez ikakvih posljedica? O čemu treba da vode računa kad daju savjete i iznose mišljenja na društvenim mrežama oni koji su poznati? - nastavila je Jovana, koja je razgovor na tu temu vodila sa Kristinom Brajović Car, psihoterapeutom, i sa Ivanom Radovanović.

- Jelena piše obično o roditeljstvu, ishrani, djeci, načinu na koji živi... kao i mnoge žene. Nekako mi se čini da se to nikome ne uzima za zlo, ali Jelena Đoković... To je postalo ustaljeno - šta god da kaže, stavi se u negativnom kontekstu. Je l' to zaslužila ona? - pitala je Jovana.

- Nije zaslužila ona kao osoba. Ali, ne pričamo o njoj kao osobi, nego o personi, o njoj kao medijskoj ličnosti. Ona se prepustila nečemu što nije samo odgovornost, nego i privilegija - rekla je Brajović Car.

- Meni djeluje da je više radoznala, ne čini mi se da tvrdi bilo šta - prokomentarisala je Jovana.

- Da li je ona u pravu kad kaže u svom autorskom tekstu da podržava različitost mišljenja, ali ne i to da jedni od drugih pravimo neprijatelje? Ona tvrdi da nikada nije rekla ženama da "izvlače karijes i da će stići beba". Isto tako tvrdi da nikad nije rekla "nemojte da mažete kremu za sunčanje i sjedite 5 sati na suncu". Naprotiv - rekla je Jovana.

- Stalno se zalažemo za to da je posao majke i supruge najteži, teži od bilo kog posla, a kad ta majka i supruga nešto kaže onda joj kažemo "ajde, sedi tamo, nemoj ti da postavljaš pitanja" - istakla je voditeljka.

- Ja sam pogledala te lajvove. Ima ona svoje mišljenje na tu temu, ali ga ne ističe. Ona više, onako, pita, i govori svoja iskustva. Ja, recimo, dok nisam pažljivo pogledala šta je to o čemu ona priča, isto sam mislila "Šta pričaš ti? Šta nas briga šta ona kaže!". A, onda, pogledate i vidite da tu nema nikakve zle namere, da to možete da prihvatite ili ne prihvatite. Ne morate da gledate Jelenu Đoković, u krajnjoj liniji! - zaključila je Jovana.