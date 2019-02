Srpska teniserka prodaje velelepnu vilu: Sve puca od luksuza VIDEO

Ovo velelepno zdanje, koje posjeduje nekada najbolja teniserka svijeta, vrijedi oko 13,5 miliona evra.

Vila je smještena u elitnom naselju. Posjeduje teniski teren i bazen. Prostire se na više od 15.000 kvadratnih metara. Ima kućni bioskop, sobu za bilijar, pet kamina, podzemnu garažu za 12 automobila.



Namještaj je od oraha, lusteri od Svarovski kristala, kameni zidovi.... U vili se nalazi i vinski podrum koji posjeduje skladište za 1200 boca.

Boah RT @vrcsports: BREAKING: Jelena Jankovic's San Diego mansion is finally complete. It looks like this: pic.twitter.com/6Talr4BksR

— LetsTalkTennis (@letstalktennis1) March 10, 2014