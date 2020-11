Sportistkinja, bivša zadrugarka i starleta Ljuba Pantović po ugledu na koleginice iz rijaliti projekta, razvila je sopstveni biznis.

Na jednoj stranici za odrasle, koja je u posljednje vrijeme sve popularnija, Ljuba pokazuje svoju intimu. Nakon vijesti da upravo ona iz Srbije mjesečno na pomenutom sajtu zaradi za dobru garsonjeru, Ljuba je otkrila svoju verziju.

– OnlyFans je stranica na kojoj možete otvoriti profil posvećen ljudima koji vas vole i prate, samo ime kaže. Možete imati free account (profil bez pretplate) ili profil na kom je mjesečna pretplata, to je već vaš izbor. Po meni je vrhunska ideja, jer možete odvojiti od društvenih mreža ljude koji vole da vam pišu, dijele komplimente i generalno postavljaju pitanja – kaže Ljuba.

– Na ljudima je apsolutni izbor, da li će naplaćivati svaku sliku, poruku ili pretplatu. Ja imam free account gdje je slobodan pristup sadržaju, ali se ne mogu pisati poruke – dodaje Pantovićeva.

Kada se uđe na njen profil piše da je mjesečna pretplata 14,99 dolara, a iako se priča da mjesečno zarađuje više desetina hiljada evra, kaže da to nije baš tako.

– Samo ću da se nasmijem! Naš narod mnogo voli da izmišlja bajke, pa me ne bi čudilo da sljedeći put kažu da zarađujem 300.000 evra (smijeh). Mislim da bi mnogi mnogo više zarađivali da gledaju svoj život i posao, a ne moj, jer da imaju svoje živote ne bi imali vremena da prate moj. Da je sve to tako, svaki građanin Srbije bi imao profil na OF i bio bi bogat – tvrdi višestruka kik-boks šampionka.

– Kod mene su jako lijepe, izazovne i provokativne fotografije (slične imam i na Instagramu). Ljudi pokušavaju da ponize nekog kvalifikacijom “na sajtu za odrasle”, ali je meni to smiješno. Po meni su prava pitanja: šta će momci i djevojke koji imaju “divne veze” na mom OF, zašto žene ne povedu računa o sebi, pa da im momci ne vršljaju po sajtovima u potrazi za slikama zgodnih žena, šta te “divne i moralne” komentatorke rade u stvarnom životu i na kraju krajeva šta ima loše u tome biti lijep, zgodan i uspješan i kačiti svoje divne slike. Eto, može mi se. (smijeh) Ono što još ljudi ne znaju je da OF ima autorska prava na sav materijal bilo kog tipa, koji je objavljen na profilima, i da postoji krivična odgovornost za krađu i dalju distribuciju – objašnjava Pantovićeva za Telegraf JETSET.