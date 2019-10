Srpska pjevačica napravila haos u centru Antalije

Evo je🧚‍♀️ ZALJUBLJIVA🧚‍♀️ Stize u pravo vreme da malo produzimo leto, ovako leprsava, vesela i kako ja volim da kazem decija, jer u meni budi cistu pozitivnu energiju! Sta budi u vama ova pesma, pisite mi vase utiske i da li vam se dopada 🧚‍♀️ZALJUBLJIVA🧚‍♀️ muzika:@bojanbokigrujic🎼🎵🎶 text:@vuksanbilanovicmusic🥂 aranzman:@aleksandarsablic🎹 produkcija #sasadinic 🏆stajling: @__nikolaevna__elena👠 frizura: @studiosrules 👩‍🦰 video:@davidljubenovic 🎥📸

A post shared by Mia Borisavljevic (@miaborisavljevic) on Sep 26, 2019 at 5:03am PDT