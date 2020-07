Srbijanska starleta dobija ulogu u "Igri prijestola"

Stižu dobre vijesti za Anu.

Gosti u emisiji “Narod pita” su bivši učesnici Zadruge 3, Ana Korać, David Dragojević i Lepi Mića.

Voditelj Milan Milošević pitao je Anu zašto ne postavlja slike sa Davidom na društvenim mrežama i koga je tužila.

Dobila sam vrhunsku ponudu iz Turske, direktor i producent serije “Igra prijestolja” me je zvao da snimam filmove za njih, pa sam ostavila samo jedan mejl na Instagramu. Htjela sam da mi to bude kao poslovni profil. Obrisala sam i Huga, to nema veze sa Davidom. Tužila sam Filipa Mijatova i Miljanu Kulić – odgovorila je Ana.

Mi smo prvo provjerili sa hirurgom iz Turske, da li je to sve realno, da se neko ne zeza. Mi znamo koliko se volimo, Filip i Iva su sad izašli pa kače – rekao je David.