Šokantna ispovijest glumice: Bila sam silovana sa 15 godina

Demi Mur (56) je otkrila da je sa 15 godina bila žrtva silovanja. To je saopštila u svojim memoarima u kojima je odlučila da progovori o seksualnom napadu na nju, piše New York Times. U knjizi je riječ o njenom životu od djetinjstva pa sve do danas.

U knjuži će otkriti detalje o burnom životu i braku sa poznatim glumcem Brusom Vilisom, ali i o braku sa mlađim glumčem Eštonom Kučerom, piše Mirror. Rekla je da su je memoari učinili veoma ranjivom i da je dok je radila na projektu otkrila mnogo toga još o sebi. "Uzbudljivo je, ali sam se osjećala veoma ranjivo. Morala sam da saznam zašto to želim da uradim, jer nije to posljedica mog uspjeha. Više je riječ o buđenju nego li o povratku“, izjavila je Demi. U memoarima je otkrila srceparajuću tajnu, a to je borba sa krivicom zbog pobačaja i gubitka bebe u braku sa Eštonom Kučerom. Priznala je da je izgubila bebu 2005. godine u šestom mjesecu trudnoće kada je imala 42 godine, a Ešton 27. Njih dvoje su bili jedno drugom podrška i ostali su u zajedno još 6 godina posle tog nemilog događaja, ali su se ipak rastali 2011. godine i razveli godinu dana kasnije. Podrška su joj bile i njene ćerke Rumer (31), Skaut (28) i Talula (25) koje je dobila u braku sa glumcem Brusom Vilisom.