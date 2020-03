Sodoma i gomora: Poznata starleta spavala sa posinkom

Kontroverzna britanska starleta Džozi Kaningem objavila je da ima seksualne odnose sa polubratom svoje nedavno rođene kćerke Destini.

Muškarca s kojim u posljednje vrijeme ima polne odnose 30-godišnja Džozi donedavno je smatrala svojim posinkom. Kako piše Miror, starleta koja se proslavila 2009. godine, kad je na trošak britanskog zdravstvenog sistema povećala grudi, sad je u vezi sa sinom svog bivšeg vjerenika, oca njenog najmlađeg djeteta.

Pomenuti britanski tabloid odlučio je da ne napiše njegovo ime. Ipak, važno je napomenuti da njen bivši vjerenik nije biološki otac sadašnjeg partnera, nego ga je odgajao od pete godine.

"Ne ponosim se time što spavam sa svojim posinkom, ali on je zgodan i ponosi se što spava sa mnom. Krv nije voda, ali ni sperma nije krv. Bilo je čudno, to je u stvari polubrat moje bebe, ali pošto nema krvne veze, ne vidim problem, briga me šta ljudi misle o meni", rekla je.