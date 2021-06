Slon probio glavom kuhinjski zid, napravio lom po prostoriji!

Mužjak slona po imenu Bančuji probio je kuhinjski zid, jer je izgleda krenuo u potragu za hranom.

Vlasnica je zatekla kuhinju u potpunom haosu, slon je surlom preturao po fiokama, žvakao plastičnu kesu, a svom posuđe je pobacao na pod.

Today is that rare day in Thailand when everyone is actually talking about the elephant in the room... pic.twitter.com/NRoE8k63yf

— James Buchanan จิมมี่ (@JBuchananBKK) June 20, 2021