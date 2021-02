Slavni muzičar dobio šesto dijete u 71, supruga mlađa od njegove četiri kćerke!

Poznati kanadski muzičar Dejvid Foster (71) dobio je svoje šesto dijete, a prvo sa suprugom - glumicom Ketrin Mekfi (36).

"Ketrin i Dejvid su dobili zdravog dječaka. Mama, tata i sin se osjećaju sjajno", kratko je izvijestio izvor, prenosi "Daily Mail".

Par je vijesti o trudnoći objelodanio u oktobru, a javnost je bila prilično zatečena s obzirom da razliku u godinama, ali i činjenicu da Foster već ima pet kćerki iz prethodnih brakova.

Zanimljivo je da su od njih pet čak četiri starije od Dejvidove sadašnje žene - najstarija Alison ima 50 godina, Ejmi ima 46, Sara 39, Erin 38 i tek je najmlađa kćerka Džordan mlađa dvije godine od Ketrin.

Ipak, kćerke popularnog Kanađinina nemaju ništa protiv ove romanse, šta više podržavaju je.

"Razlika u godinama između njhi dvoje igrala je pozitivnu ulogu. Naš otac potiče iz generacije u kojoj su žene pasivnije. Takođe, pasivan je kada je riječ no njegovim osjećanjima. Ket ga je natjerala da se otvori. Ako se i posvađamo, ona mu kaže: "Ne, ti moraš da podigneš slušalicu i pozoveš svoju ćerku. Ona ga gura da bude emotivniji i ranjiviji", ispričala je jedna od Fosterovih ćerki - Erin.

Ketrin je prije Dejvida već bila u braku - sa kolegom Nikom Kokasom, ali sa njim nema djecu.

Inače, ova 36-godišnjakinja i njen gotovo duplo stariji suprug vjenčali su se u Londonu 2019. poslije dvije godine veze, a ona je u više navrata istakla da je glumac čovjek njenog života. Redovno objavljuju zajedničke fotografije i romantične trenutke na društvenim mrežama.

Par se upoznao prvi put 2006. kada se lijepa brineta takmičila u šou "American Idol" gdje je Foster bio jedan od članova žirija. On joj je tada napisao i pjesmu "Somewhere Over the Rainbow", a čak je 2008. bio gost na njenom vjenčanju sa Kokasom.

(žena.blic.rs)