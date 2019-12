Slavni glumac Ričard Gir prerušio se u beskućnika: "Često zaboravljamo koliko imamo, nismo zahvalni"

Neko svojom, neko greškom drugih postane beskućnik.

U ovakav eksperiment upustio se i slavni glumac Ričard Gir, koji sa knedlom u grlu priča o tome, kako je zapravo biti odbačen od svih.

"Kada sam se prerušio u beskućnika u Njujorku, nike me nije prepoznao i zaista sam se osjećao kao beskućnik. Ljudi su prolazili pored mene i samo su me gledali. Samo je jedna dama bila ljubazna i dala mi hranu. To je iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Toliko puta zaboravimo koliko smo blagoslovljeni i da uvijek treba da pomažemo ljudima kojima je to potrebno. Nakon ovog iskustva, šetao sam i podijelio hranu i 100 dolara svakom beskućniku koga sam vidio. Uglavnom su plakali i bili vrlo zahvalni", kazao je Ričard Gir.