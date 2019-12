Slavica Ćukteraš rekla sve što joj je na duši

Slavica Ćukteraš je, kao što je obećala pratiocima na društvenim mrežama, snimila video zapis u kom je do detalja ispričala sve o svojoj borbi sa anksioznošću, u jeku glasina da se razvela od fudbalera Vlade Avramova.



"Prvi put sam pričala o tome javno 2010. godine u jednoj emisiji, tri godine nakon što sam počela da se borim sa time. Prvi put mi se tako nešto dogodilo u Las Vegasu, i to je za mene bilo strašno stanje i šok. Bili smo u hotelu, sasvim normalna situacija, a ja sam samo osjetila gušnje i otkazivanje ruku i nogu. Izašla sam napolje i legla na beton jer drugačije nisam mogla da se izborim sa tim stanjem. To je nešto najstrašnije što je moglo da mi se desi. Mislila sam da umirem", počela je priču Slavica.

"Te večeri smo imali nastup jer smo mi, kao učesnici "Zvezda Granda", imali turneju u Americi dvije-tri nedjelje. Plašila sam da će to da se ponovi. Ni sama ne znam kako sam izgurala to veče. Kada sam se vratila u Srbiju, krenula sam po ljekarima opšte prakse, kardiolozima i slično, ali su mi svi uporno govorili da sam potpuno zdrava. Ipak, ja sam u sebi znala da mi nije dobro, ali nisam znala šta je u pitanju", dodaja je ona.

Kako je rekla par mjeseci nakon tog mučenja otišla je kod neuropsihijatra.

"On je ustanovio da patim od anksioznosti i napada panike, kao i da to nije bolest nego stanje, i da se liječi. Dvije godine sam išla na redovne razgovore sa neuropsihijatrom i koristila terapiju. Za sve to vrijeme sam prolazila kroz unutrašnji pakao jer sam konstantno morala da idem na snimanje emisija, festivale, nastupe… Tada sam bila u jeku popularnosti. Plašila sam se da uđem u avion, bojala sam se da izađem na scenu. Znala sam u ponoć da zovem psihijatra jer sam mislila da ću umrijeti ako se popnem na binu. Nisam htela da odustanem i polako sam počela da pobjeđujem to stanje, što nije nimalo lako", nastavila je priču Slavica.

Kako kaže mnogih nastupa se nije sjećala.

"Panika je bila tolika da me je dovodila do stanja šoka. Ponekad sam odlazila na nastupe i u tom stanju ih održavala, pred nekoliko hiljada ljudi, a da niko nije primjetio kako se osjećam. Sa druge strane, kada bih otkazala nastup osjećala bih se kao da ništa u životu nisam postigla jer sam se fokusirala na negativne stvari. Još su u to doba mediji pisali o meni sve i svašta. Tada sam imala 20 godina, a sada imam skoro 35. Istrenirala sam svoj um i sebe, povratila sam svoju energiju. Mislim da sam izašla iz začaranog kruga jer mi se te epizode više ne ponavljaju, a sve i da se dese znala bih kako da odreagujem i da ih pobijedim", zaključila je Ćukterašova, uz napomenu:

"Ako mene, kao javnu ličnost, ovo stanje nije omelo da obavim mnogo zadataka koji su bili preda mnom, nadam se da neće ni vas. Ne uvlačite se u kuću, ne povlačite se u sebe, znam da možete da se izborite sa tim"!