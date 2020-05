Skrivao se mjesecima: Dejvid Bekam izgubio kosu

Dejvid Bekam je uslikan ispred jednog engleskog lokala u Barfordu na kome se vidi da mu se kosa značajno prorijedila. Sada ima problem sa kojim se poistovećuju mnogi sredovječni muškarci, ali za razliku od većine on je mnogo ulagao da do toga ne bi došlo. Kako navode pedantni engleski mediji on je kosu potrošio pravo bogatstvo, ali i pored presađivanja kose koje je uradio prije dvije godine, ništa nije dalo rezultata.

David Beckham sports drastically thinning locks during shopping trip in the Cotswolds... less than two years after rumoured hair transplant

