Skandal: Suprug tursku glumicu zatekao u krevetu sa svojim ocem

Život zvijezda sapunica ponekad zaista podsjeća na scenarij kao iz serije. Turska glumica Gökçe Bahadır zvijezda serije Kad lišće pada nedavno je u jednom intervjuu progovorila o ljubavi i požalila se kako nema sreće na tom planu.

No, ubrzo su u javnost isplivale šokantne informacije o njenom ljubavnom životu. Naime, glumica se prije devet godina udala za glumca Alija Sunala, a njihova bračna sreća nije dugo potrajala.

Samo sedam mjeseci nakon što je izrekla sudbonosno "da" glumica se povjerila bliskim prijateljicama da nije srećna s Alijem.

"U brak smo ušli iz velike ljubavi, ali odlučili smo se razići jer smo se udaljili", kazala je tada glumica ne otkrivajući nikakve detalje bračnog kraha, izvještava 24sata.hr

No, istina je ubrzo izašla na vidjelo.

Izvori bliski glumici tvrde da se njihov brak raspao jer je Ali uhvatio suprugu u ljubavnom klinču sa svojim ocem Kemalom Sunalom koji je nekoliko godina kasnije preminuo.

"Kemal je bio poznat kao veliki playboy, a njegovim čarima nije mogla odoljeti ni Gokče. Njih su se dvoje upustili u aferu svega nekoliko dana nakon što joj je službeno postao svekar. Među njima je dugo postojala fatalna privlačnost, a nju nije mogla spriječiti ni činjenica što je Kemal stariji od nje 30 godina i što je otac njenog supruga", otkrio je izvor blizak glumici.

Svoju su romansu čuvali u tajnosti kako ne bi došlo do raskola u porodici, a raskrinkao ih je upravo Ali koji je bio na putu dok se njegova draga zabavljala s njegovim ocem. Prema pisanju turskih medija glumac se vratio kući dva dana ranije želeći iznenaditi svoju suprugu, no ubrzo je on bio iznenađen.

Prvo nakon što je vidio očev automobil u njihovom dvorištu, a potom je uslijedio još veći šok kada ih je zatekao nage u dnevnom boravku.