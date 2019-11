Sin Snežane Đurišić izašao iz zatvora pa odsjeo u hotelu: Ne pada mi na pamet da živim sa njom

Sin pjevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, nedavno je izašao iz zatvora, a sada za domaće medije tvrdi da mu, iako je u dobrim odnosima sa majkom, ne pada na pamet da živi sa njom i njenim izabranikom Vanjom.

Marko navodi da su on i Snežana u odličnim odnosima, kao i da je ona došla po njega u zatvor, uprkos pojedinim tvrdnjama da ga se odrekla zbog svega što je priredio porodici. Ipak, on je iz zatvora otišao pravo u hotel.

"Mama je došla po mene u zatvor. Nas dvoje smo sada super. I dok sam ležao u CZ, dolazila mi je u posjetu. Ipak, ne pada mi na pamet da živim sa njom jer je tamo sada i Vanja. Ne vidim više sebe u toj kući, iako mi je mama ponudila krov nad glavom. Sada sam u jednom hotelu na Voždovcu, ali gledam neki stan da iznajmim", izjavio je Marko.

"Pisalo se da sam "pao" zbog pljačkanja mamine kuće, ali to nije tačno, pa nisam poludio da pljačkam dom u kom sam živio!? Uostalom, tamo je svaki detalj prekriven kamerom, a i nema ništa vrijedno. Mene su priveli jer sam napravio neku glupost jednoj utakmici na "Marakani" , a bio sam na uslovnoj slobodi", dodao je on.

"Djeca me nisu prepoznala kada sam izašao iz zatvora. Moj sin Miloš sve to razumije, a ćerkica je od sreće samo vrištala kada sam je grlio i ljubio. Snežana je plakala dok je sve to gledala", dodaje Gvozdenović.

