Sin Branislava Lečića zbog skandala ne ide u školu

Glumca Branislava Lečića mnogi su već u javnosti osudili za silovanje glumice Danijele Štajnfeld iako još uvijek nije dokazano da je to počinio.

I porodica njegove bivše supruge, voditeljke Nine Radulović se oglasila, pa zauzela stranu nekadašnjeg zeta.

Ninin otac Branislav čvrsto brani Lečića sa kojim, kako kaže, ima divan odnos.

– Leka i ja smo ljudi u godinama, često se viđamo i apsolutno sam siguran da je nevin. On svaki vikend provodi sa sinom Lavom, pa i ja odem nekad sa njima na ručak. Divan je otac, vodi računa o sinu i plaća alimentaciju. Ma šta god zatreba za dijete, on je tu. Nas dvojica imamo fantastičan odnos, kao da se nikad nije razvodio od moje Nine – kaže Radulović i dodaje da zbog cijele situacije njegov unuk Lav ne ide u školu:

– Šokirao sam se kad je Danijela optužila Leku za silovanje. Ni ja ni moja supruga ne verujemo u to, znamo da Branislav nije takav! Čim je ta vijest objavljena, unuka Lava smo prebacili na onlajn nastavu. On pohađa treći razred i znate da neka djeca u tom uzrastu mogu da budu surova. Da ne bi doživio neprijatnost, odlučili smo da zasad ne ide u školu. Moramo da ga zaštitimo!

– Stvarno sam ogorčen na nju! I supruga i ćerka i ja ne vjerujemo Danijeli i ne znam šta joj je trebalo sve ovo. Supruga i ja smo zubari, pacijenti nas stalno zapitkuju o tome, a ja im kažem isto što i vama: da svi vjerujemo Leki. Nas dvojica smo se čuli nakon što je bio na poligrafu. On zna da smo mi uvijek tu za njega – priča Radulović, koji je je ubjeđen da će Leka zauvek snositi posljedice optužbe za silovanje:

– Ovo što mu se desilo uništilo mu je život! I ako ne bude osuđen, sve ovo će ostati na internetu i pratiće ga zauvek. To je strašno! Nadam se da taj pečat neće nositi unuk Lav i kćerka Nina. Ona je zasad dobro, radi mnogo i mislim da joj posao pomaže da ovo lakše podnese.

Branislav Radulović bjesan je i na glumce koji su se okrenuli protiv njegovog bivšeg zeta. Posebno ga je iznerviralo što je Miloš Biković potpisao peticiju da ne igra sa Lekom.