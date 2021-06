Silvester Stalone ni u 74. godini ne odustaje od zahtjevnih treninga

Holivudski glumac Silvester Stalone ni u 74. godini ne odustaje od fizičkog izgleda. Tome doprinosi činjenica da intenzivno vježba u teretani, a jedan od svojih teških treninga s tegovima podijelio je sa javnosti.

Naime, Stalone je jedan svoj trening u teretani pokazao na Instagramu na kojem ima više od 13 miliona pratilaca. Na videu je prikazano kako Stalone vježba sa tegovima od po 45 kilograma. Uz vidljiv napor uspio je podići 90 kg i na taj način pokazati da je ipak u izuzetno dobroj formi u svojim poodmaklim godinama.

"Dobro 'teško' jutro! Idemo snažno do samog kraja", napisao je u opisu ispod videa, a ta objava je u samo 24 sata skupila više od tri miliona pregleda.

Stalone je inače tumačio uloge u filmovima u kojima je do izražaja mogla doći njegova odlična fizička forma. Ipak i na pragu 75. godine, koju puni 6. jula, on je i dalje u vrhunskoj formi.

Kada je riječ o glumačkoj karijeri, on je nedavno radio na rediteljskoj verziji kultnog filma Roki IV, jednog od najuspješnijih u serijalu o bokseru outsideru Rockyju Balboi. Trenutno je poznato da će ova verzija konačan naziv imati Roki vs. Drago, a čija će premijera biti u Filadelfiji.

klix.ba