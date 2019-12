Severina: Presudu ne priznajem, ali ću je poštovati

Nakon što se zatvorila u svoj stan na zagrebačkom Kozjaku kad je saznala za presudu sudije Tee Golub, koja je starateljstvo nad njenim sinom prepustila preduzetniku Milanu Popoviću, Severina Kojić ipak je dala prvi intervju.

Otkrila je kako su izgledali sati prije nego što je sina u četvrtak nešto iza 20 sati predala Popoviću.

"Bili smo jako duhoviti, pivali smo, smijali se, pekli palačinke. Pustili smo Dubiozu. U tom sam trenutku samo mislila na Aleksandra i da on ništa ne osjeti. Plačete u drugoj sobi da vas nitko ne čuje. Morate pregristi svoje srce i nekako na najbolji način to učiniti i mislim da sam ja napravila odličnu stvar... Rekla sam mu: 'Vidimo se u subotu, a onda ćemo rasturiti na Xboxu'", ispričala je za Jutarnji list.

Osim što će sina viđati svakog utorka i četvrtka između 15 i 20 sati te svakog drugog vikenda od subote ujutro do nedjelje naveče, Severina će mjesečno morati plaćati 1.248 kuna svakog 15. u mjesecu na Popovićev tekući račun te platiti 2.900 kuna sudskih troškova.

"Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta, i to iščekivanje odluke je bilo najgore. Ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživjela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, rijetko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je također jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom djetetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je ono Tito rekao: 'Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim'", dodala je.

Istakla je da je nekoliko ljekara u nalazima pisalo da njen sin ne bi trebalo da se vrati u Osnovnu školu Matije Gupca, a ona školu nije mogla promijeniti bez Popovićevog pristanka. Dodala je da fotografije svog sina objavljuje jer je ponosna na njega, kao što se svojom djecom ponose Lionel Mesi i Luka Modrić, te da njoj slava ne treba.

Naglasila je da Popović nije poštovao sudsku odluku da sina treba viđati svakog drugog vikenda koja je donesena kad je Aleksandar imao tri godine, te prvih pet mjeseci od odluke nije ni došao.

"Prvih godinu dana ga uopće nije vidio. Nije čuo njegov prvi zvuk, nije vidio kad je prohodao, nije želio doći na krštenje. Kad sam ga vidjela kako daruje inkubatore nekoj drugoj djeci, meni je to bilo strašno. On je znao da me to boli. Ali, ja sam napravila jednu odličnu stvar jer sam pobjegla iz takvog odnosa", rekla je.