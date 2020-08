Severina o "filmu" koji joj je obilježio život: "Ubijeđena sam da to niko nikad nije gledao"

Severina Kojić (48) objavila je na Instagramu snimak u kojem na sceni publici govori kako je ubjeđena da njen "film" niko nikada nije gledao.

Povod za šerovanje ovog snimka je sjećanje na velikog Arsena Dedića sa kojim je Severina bila bliska, pa je podijelila anegdotu vezanu za njega, baš nakon što je snimak ugledao svjetlost dana.

- Podrška je važna, ja to znam iz svog života. Naime, bilo je nekih situacija u životu koje su mi bile baš loše, neću o ovim zadnjima, to nije ništa duhovito. Ali ima nekih situacija koje su baš bile duhovite, u najgorim situacijama za jednu ženu - govori Severina na početku snimka.

- Znate da je izašao, prije sto godina, neki moj film. Ja sam još uvjerena da to niko nikad nije gledao - nastavila je.

- I, u tim situacijama, uvijek su ljudi dobri. Ljudi imaju potrebu da nekog zaštite, da nekog vole, pruže mu podršku i ja sam dobila hiljade i hiljade poziva, sms-ova, svega. Neki su mi ostali u lijepom sjećanju, a jedan mi je ostao u najlepšem. Naime, zvao me Arsen Dedić i rekao mi: "Kolegice, ja sam čuo da imate neki film, ali da nema muzike pa se preporučujem. Ja sam filmski kompozitor" - ispričala je Severina u videu.

- Arsen Dedić je bio faca, svoj, u svom svijetu, s pjesmama koje sam slušala k’o mala... “Dida moj”, “Djevojka za jedan dan”... Imala sam sreću družiti se s njim, bio je nevjerovatno duhovit... Našla sam snimak koji me je (pod)sjetio na njega i nasmijao do suza... Hvala ti, Arsene, što si to bio ti. Hvala ti za pjesmu ”Sama na sceni”, ali po ovome ću te pamtiti, po tvom humoru... Kažu da čovek kad se počne smijati na svoj račun, sve preboli... - napisala je ona u opisu videa na svom Instagram profilu.