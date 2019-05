Severina napravila lom na promociji novog albuma FOTO

Hvala svim mojim obozavateljima,prijateljima,suradnicima i kolegama.Bilo mi je zadovoljstvo i sreca druziti se s vama.Ljubim vas❤️ jer #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina @operaclub.zagreb @viber

A post shared by Severina Kojic (@severina) on May 17, 2019 at 9:07am PDT