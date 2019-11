Serija koju su svi gledali: Pogledajte kako danas izgleda Kasandra

Es hora de desaprender todas las formas de discriminacion Por eso hoy 24 de Octubre erradicamos de Colombia todos los mensajes xenófobos #aquicabemostodos 💛💙❤️ #coraimatorres #losquiero #gracias #gratitude #aquicabemostodos #noaladiscriminacion #noalaxenofobia #micombo #aqui #ya

A post shared by Coraima Torres (@lacoraima) on Oct 24, 2019 at 6:35am PDT