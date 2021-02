Šerbedžija u suzama: Balašević je bio najveći, sve nas je jednako volio

Velikan glumišta naših prostora Rade Šerbedžija, kako kaže, užasno je teško primio vijest o smrti njegovog prijatelja, legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, dragog Đoleta.

"Ove su ove smrti navalile na najdraže i najbolje... Đorđe je bio poseban čovjek. Ne samo što je bio veliki pjesnik, koji je napisao najljubavnije stihove, za naše ljubavi, najnježnije stihove, za naša djetinjstva, najtužnije stihove - za naše tuge, i balkanske sudbine", kaže Šerbedžija kroz suze za Radiosarajevo.ba.

Opjevao je, veli slavni glumac, naše mentalitete kao najbrilijantniji sociolog, psiholog i mudrac

"I najveselije stihove, jer je bio bekrija, poznavao je naš mentalitet, do kraja. Čovjek", nastavlja govoriti potreseni Šerbedžija.

Bio je, kaže, pravi sin svoga grada, Novog Sada, jer je bio "otmjen i elegantan kao i taj grad".

"I ono najvažnije... Pored pjesme, pored umjetnosti, Đorđe je bio hrabar čovjek, kad je trebalo biti hrabar. Kad su ratovi krenuli na ovim prostorima. On je bio taj koji se oštro usprotivio svim vođama, svim huškačima rata.

Bio je antiratni borac, bio je Čovjek. Za sve narode bivše Jugoslavije koje je jednako volio, i svi su njega voljeli. On je bio konsmopolita, on je bio za sve. Njemu su i Lala, i Mujo, i Ivo, i Rade i ne znam ko, svi su bili isti, braća... On je bio takav čovjek", zaključio je veliki Šerbedžija.